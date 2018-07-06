超暖！英格蘭隊長凱恩比賽不忘關心癌童 推文鼓勵5歲小球迷

2018-07-06 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名5歲的小男孩正在接受腦癌的化療，由於這名小男孩相當喜歡足球，在他成功完成化療療程之後，不只醫療人員送給他1個世足獎盃當獎品，影片上傳推特之後，連英格蘭國家隊的隊長凱恩（Harry Kane）也轉推鼓勵小男孩，暖心舉動讓網友大讚。

綜合外電報導，英國小球迷班（Ben Williams）患有腦癌，最近剛完成化療。完成療程之後，班從醫護人員手中得到了1個世足獎盃複製品為獎品，拆開禮物盒的瞬間，班臉上洋溢著喜悅的笑容。

這段過程被醫護人員錄下並上傳推特，而正在俄羅斯比賽的英格蘭國家隊隊長凱恩，在看到這段影片後立刻轉推「嗨，班。我看了你的影片，你現在是我前進的動力之一了」，暖心鼓舞正在與病魔奮鬥的小球迷。