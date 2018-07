超暖！英格蘭隊長凱恩比賽不忘關心癌童 推文鼓勵5歲小球迷

2018-07-06 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕英國1名5歲的小男孩正在接受腦癌的化療,由於這名小男孩相當喜歡足球,在他成功完成化療療程之後,不只醫療人員送給他1個世足獎盃當獎品,影片上傳推特之後,連英格蘭國家隊的隊長凱恩(Harry Kane)也轉推鼓勵小男孩,暖心舉動讓網友大讚。

綜合外電報導,英國小球迷班(Ben Williams)患有腦癌,最近剛完成化療。完成療程之後,班從醫護人員手中得到了1個世足獎盃複製品為獎品,拆開禮物盒的瞬間,班臉上洋溢著喜悅的笑容。

這段過程被醫護人員錄下並上傳推特,而正在俄羅斯比賽的英格蘭國家隊隊長凱恩,在看到這段影片後立刻轉推「嗨,班。我看了你的影片,你現在是我前進的動力之一了」,暖心鼓舞正在與病魔奮鬥的小球迷。

Ben has just completed his #radiotherapy for a #braintumour, he was unable to walk and talk before his treatment but a week ago he asked for the World Cup, so we delivered. @England and @HKane can you do the same? #cancer #threelions #ChildhoodCancer #nhs70 #Itscomminghome pic.twitter.com/En8TtKnVnG