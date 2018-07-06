世足賽嬌娃哪國最正點 瑞典妹獲青睞

瑞典正妹在世足賽中最受歐美網友青睞。（圖擷取自helloiamfromsweden IG）

2018-07-06 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕世足賽不僅讓足球迷熱血沸騰，也讓不少平時沒在關注足球的民眾也跟著沉浸在這樣的氣氛中。當然世足賽除了有激烈球賽以外，大會中也會有許多引人注目的「嬌點」，英國媒體就在網路上做調查，發現瑞典的女粉絲是目前為止，最受歐美網友青睞的對象。

根據英國《太陽報》觀察，世足賽期間，網路上有不少瑞典妹的美照被瘋傳，至於為何歐美網友偏愛瑞典妹，原因是因為瑞典女生通常比其他歐美國家的女生還要高瘦。她們平均身高約在165公分起跳，飲食習慣因為較均衡也有良好運動習慣，因此體態維持得較好。

報導中還說瑞典妹除了高瘦的美好體態，其眼睛也是全球網友公認最迷人的。還有網友還認為她們很「敢要」，事實上在去年的一份針對性愛態度的統計資料顯示，有高達78%的瑞典女人大方承認自己時常性慾高漲，常常會「想要」。因此綜上所述，也難怪在世足賽中，瑞典妹是歐美網友關注度較高的族群了。

瑞典正妹飲食均衡，愛運動，因此體態美好。（圖擷取自helloiamfromsweden IG）