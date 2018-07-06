保護環境也保護自己 營養學家：塑膠吸管對人體有害

營養學家指出，塑膠吸管不只對環境有害，也對人體健康有害。（法新社）

2018-07-06 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕現在台灣開始實行限塑政策，也讓越來越多人跟著減少使用塑膠袋、塑膠吸管。外國營養師更指出，其實塑膠吸管不只對環境有害，也對人體健康有害。

綜合報導指出，營養學家布里絲特（Christy Brissette）最近在《華盛頓郵報》撰文，談到廣受人們使用的塑膠吸管。她表示現在英國麥當勞、新加坡的肯德基都已經準備對塑膠吸管進行限制。非營利組織「Better Alternatives Now」分析發現，環境中約有7.5%的塑膠是來自吸管和塑膠攪拌棒。世界經濟論壇（World Economic Forum）報告則推測，2050年，海洋裡的塑膠數量可能會比魚還多。

布里絲特接著也談到塑膠吸管對人體健康的影響，當人們用吸管將空氣吸入消化道，可能會造成腹脹不適的消化症狀。而且如果是用吸管喝含糖、酸性飲料，還會增加蛀牙風險，因為吸管會讓飲料都集中某一部分的牙齒，造成琺瑯質腐蝕，因此造成蛀牙。

布里絲特也表示，目前最常被用來製造塑膠吸管的是聚丙烯，雖然美國食品暨藥物管理局（FDA）認為，一定份量內的聚丙烯並不會對食安自影響。但有證據指出，聚丙烯中的化學物質可能會溶解到液體中，還可能釋放出會影響雌激素濃度的化合物，假如是暴露在高溫、酸性飲料或紫外線當中，風險則更大。