麻原彰晃伏法 東京沙林毒氣案大事記

2018-07-06 12:51

〔中央社〕日本放送協會（NHK）報導，1995年指使信徒發動東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教前教主、63歲死囚麻原彰晃今天伏法。以下為相關事件大事記。

--1987年，自稱融合印度教與佛教的奧姆真理教創始於1987年。據日本媒體過去的報導，奧姆真理教在日本一度有高達1萬名信徒，在俄羅斯也有幾千名。它在紐約與莫斯科有分支機構。

教主麻原彰晃（本名松本智津夫）原本是按摩師，他自稱在印度北部喜馬拉雅山區學習瑜珈時獲得「啟示」，即佛家所謂的「頓悟」。他告訴信徒，「透過正確的訓練，具備真神力量的人，將是1997之後創造新世界的人。」

--1989年，律師（土反）本一家遭滅門。

--1994年，日本北部長野縣松本地方中毒案，被發現涉用神經性毒氣。松本案是日本頭一次毒氣攻擊事件，當時有7人喪命。

--1995年3月20日，爆發震驚全球的東京地鐵沙林毒氣事件，造成13人死亡、超過6000人受害。

--1995年10月，麻原彰晃坦承策畫東京地鐵沙林攻擊；東京地方法院下令解散奧姆真理教。

--2004年2月，東京地方法院判麻原彰晃死刑，認定他犯下包括1995年東京地鐵毒氣案在內多起攻擊，所策劃罪行共加害27條人命。

--2006年9月，日本最高法院駁回被告律師所提的特別上訴，麻原彰晃死刑定讞。

--2011年11月，日本最高法院駁回東京地鐵毒氣案相關被告上訴，連同麻原彰晃在內，全案13名奧姆真理教徒判死刑。

--2018年7月6日，麻原彰晃伏法。