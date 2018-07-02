膽敢批評中共 中外合辦大學外籍副校長被解職

2018-07-02 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國寧波諾丁漢大學（University of Nottingham Ningbo）副校長司馬輝（Stephen Morgan）曾發表一篇批評中共19大的文章，最近被校方免除管理委員會職務。

據《英國金融時報》指出，司馬輝自2016年起擔任寧波諾丁漢大學副校長，曾在該校線上雜誌《亞洲對話》（Asia Dialogue）發表一篇批評19大文章。知情人士表示，6個月後寧波諾丁漢大學的中共官員就試圖讓司馬輝退出管理職位，更稱這篇文章讓學校感到尷尬，但司馬輝仍對更廣泛的中共支持的舉措提出批評。

司馬輝證實，他不再在寧波諾丁漢大學管理委員會擔任職位，但仍然擔任教職。他拒絕進一步發表評論，但表示定期調整管理委員會是常規。

諾丁漢大學發言人則回應：「我們正在對寧波諾丁漢大學管理委員會進行一些調整，每年合同到期或招聘新人時我們都會這樣做。」

寧波諾丁漢大學是中國第一所中外合辦大學，並在法律上獨立，其中49%股份由外國大學持有。合辦大學自成立以來，管理委員會中都有一位來自中國合作大學的黨委書記。而多年來，在中國共產黨尋求對教育機構施加更大影響力的情況下，合辦大學運營環境變得艱難。

然而，在中國國家主席習近平的領導下，加強意識形態控制已席捲中國獨辦的大學，這些大學加強了對外國教材的管控，並開設了更多中共支持的課程及設有「習近平思想」等科目的科研機構。