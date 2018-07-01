盛產草莓卻苦無採收人力 缺工危機讓草莓可能爛在農場裡

2018-07-01 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國近期經歷連續幾週艷陽高照，草莓在農場裡長得又紅又大，卻可能因為缺工、無人力採收，整能整批爛在田裡；英國面臨季節性勞動力苦缺的困境，隨著東歐就業市場的好轉與脫歐影響，英國農場越來越難招到人手幫忙採收農產品。

綜合外媒報導，農場主阿拉斯泰爾·布魯克斯（Alastair Brooks）表示，協助他們招募人手的人力仲介機構說，他們無法在8月之後填補任何的勞力缺口；布魯克斯的農場位在英格蘭肯特郡，面積60公頃，每年4月到11月可產1200公噸草莓與400公噸覆盆子。

布魯克斯目前僱用20名全職工人與180名短期工；他說：「如果是去年，每個職缺都有4、5名應徵者，但是今年變成我們自己要去找人來做。」布魯克斯認為，這情況不是只出現在自己的農場，而是全英國都面臨的情況。

英國夏季蔬果協會（British Summer Fruits）的董事長尼克·馬斯頓（Nick Marston）表示，目前全英國的季節工有95%來自東歐，而種植草莓、覆盆子等漿果農場的缺工比例則約10%~15%，不過明年預計情況還會更糟。

不過英國有缺工問題的不只有水果，而是整個英國的農業都面臨缺工的危機；隨著英國脫歐與東歐勞工市場的改善，東歐勞工向英國提出「移工申請」的數量早就減少，而這個趨勢還因為英國脫歐影響而加速。

英鎊的疲軟和英國普遍的排外心態，也讓這些勞工對前往英國工作產生了疑慮，有羅馬尼亞的移工私下透露：「如果我來英國賺到的錢變少，英國的輿論與報紙還罵我們是小偷、叫我們不要來這裡搶工作，那我們幹嘛還要去英國工作？」。

英國政府想嘗試的辦法是「讓失業的英國人或學生去填補空缺」，但這些農場主認為這個方法不可行，現在英國人的風氣跟以前已經大不同，過去人們一年到頭都在做短期工作，但現代人希望的是一份長期且穩定的工作。

而且光是以8月來說，這些季節性勞工會希望在冬天來臨前或新學期開始前回家，而且大學生也不適合作這種短期工：大學生學期結束的時候正好遇上採收期，但是訓練一個合格的採收員就要花上6週的時間，根本不可能。

馬斯頓警告，政府要重視這個問題，如果政府沒有介入處理，對於英國的農業是毀滅性的打擊；他說「農場主每年都投資大量資金在農場產業上，但他們現在卻還不確定招不招的到季節性勞工」。

英國環境、食物及鄉郊事務部發言人表示，當局目前正在與負責移民的部門緊密合作，以保證一旦英國脫歐成功，農業所需的勞動力能獲得補足。