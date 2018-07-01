美國女不滿餐點 竟發狠咬掉老闆耳朵

2018-07-01 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子因為不滿買來的餐點，前往餐館與老闆理論時，疑似溝通不良結果起了口角，女子竟發狠將老闆的一邊耳朵咬下；所幸緊急送醫後老闆被咬掉的耳朵已經接回，而女子遭指控預謀傷人，將面臨最高10年的有期徒刑。

綜合外媒報導，美國密西根州這名24歲的女子潔德安德森（Jade Anderson），在6月28日晚間前往一間中國餐館「中國一」（China 1），向餐館老闆抱怨她的餐點，但因為這對老闆夫妻都不會英文，所以是由他們8歲的兒子居中翻譯。

不過安德森卻突然情緒失控，她將餐點扔到地上，往兒子臉上揍了一拳之後攻擊老闆娘，男老闆見狀隨即介入，將安德森推出餐館，豈知安德森竟一嘴咬掉男老闆一部份的耳朵。

老闆兒子趕緊打電話報警求援，警方趕到後將意圖逃跑的安德森逮捕，並緊急將男老闆送醫救治；所幸及時送醫，男老闆的耳朵才得以接回，而老闆娘則是額頭有輕傷。

餐館現在暫時休業，一名中餐廳的常客為這對夫妻抱不平，他表示「這對夫妻都是很好的人，我每次來的時候他們都很友善，還會送我額外的小點心，我有時還會跟老闆的孩子玩；他們辛勞的工作服務社會，但沒想到這樣的好人竟被這樣對待，真是為他們感到不值。」

目前安德森被拘捕並遭控預謀傷人，最高可處10年有期徒刑；而警方也發現安德森家還有一名孩子，已將這名孩子安置在寄養家庭。