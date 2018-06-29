中國火箭墜地爆炸冒致癌黃煙 恐經皮膚進入人體

毒煙含有致癌成分，並有可能長時間汙染地下水源。（擷取自YouTube）

2018-06-29 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國西昌衛星發射系統27日上午11時30分許，成功發射長征二號丙運載火箭，其搭載的衛星進入預定軌道，不過，一截火箭殘骸在同日中午墜落貴州福泉市，現場引發劇烈爆炸並冒出濃濃黃煙，據悉，濃煙中的有毒化學物質不僅會致癌，還有可能透過皮膚進入人體，也有可能長時間汙染水源。

中國媒體報導，貴州省福泉市落區指揮部在火箭墜落前疏散該區居民，火箭殘骸墜落地點雖距離民宅不遠，但墜地爆炸前均已完成疏散，並未造成人員傷亡及重大財產損失。當局指出，有關單位目前正積極進行善後回收，將盡快完成復原工作。

《觀察者網》報導指出，長征二號丙第一級火箭採用的是四氧化二氮（N2O4）與偏二甲肼（（CH3）2NNH2）的燃料组合，火箭墜地後爆炸產生的黃色濃煙是由於殘餘物質經化學作用生成的二氧化氮（NO2）。

據了解，前述3種化學物質均有毒性，其中偏二甲肼帶有強烈毒性，可致癌，且能透過皮膚直接進入人體。偏二甲肼一旦被釋放至大氣中，將會形成N-亞硝基二甲胺，後者是一種持久的致癌物，也會對地下水造成汙染，進而影響當地居民健康。

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