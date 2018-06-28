無視安理會禁令 傳中國、北韓船隻再於公海走私物資

北韓船隻「YUPHYONG 5號」本月21、22日連續兩天在上海東南方公海上與船籍不明的船隻進行走私交易。（擷取自日本防衛省）

2018-06-28 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省27日指出，一艘北韓船隻在本月21、22日，在東海的公海上與掛著疑為中國國旗的漁船進行物資走私交易，日本外務省指出，中國此舉恐已違反聯合國安理會對北韓制裁相關決議，已向聯合國通報此事。

日本防衛省指出，北韓船隻「YUPHYONG 5號」於本月21日，在中國上海東南方約400公里的公海海域與船籍不明的小型船隻接舷，兩船舶長時間接上固定軟管，進行物資交換。翌日，這兩艘船又在上海東南約450公里的海域進行相同行為，過程全受到日本海上自衛隊補給艦「濱名號」監控。

日本防衛省表示，該艘小型船隻與北韓油輪分開後，在船尾處掛上疑為「五星旗」的旗幟，日本外務省強調，中國此舉恐違反聯合國安理會對北韓制裁相關決議，稍早已向聯合國通報，籲請安理會正視此事件。

這已是日本政府今年度發表第7起北韓船隻海上違法交易事件，前4起均發生在今年1、2月間，這次事件中的北韓油輪「YUPHYONG 5號」，早在今年3月就已被安理會聯合國制裁委員會指定為資產凍結、禁止入港的船舶，如今又被拍到類似情事，其與中方進行走私交易的嫌疑重大。