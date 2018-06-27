是梅西！談3連任被認為影射習大大 中國網友帳號被鎖

世足賽中阿根廷隊長梅西一直是觀戰焦點。（美聯社）

2018-06-27 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕2018世界足球賽正在俄羅斯熱烈開踢，阿根廷神將梅西（Lionel Messi）成為全球觀眾焦點；有中國網友對此在中國網路論壇「虎撲」發表看好「梅西連任3屆隊長」的言論，竟被網站管理者視為敏感政治言論，有影射習近平之虞，因此封鎖他帳戶7天。

中國推特用戶「蝌蚪往人」24日貼文指出，自己在「虎撲」論壇發文稱「梅西連任3屆隊長」，結果就被官方封鎖帳號7天，為了證明自己所言不假，他另外貼出該論壇站務組寄發的電子訊息，上頭可見該網友被控違反社群板規，在封鎖帳號的處罰結束後，還須另外通過「考試」才能再度發言。

站務組提到違反板規細節，指控該用戶發言涉及政治敏感內容，有影射領導人習近平連任3屆國家主席之虞，「虎撲」論壇重申嚴禁「對黨和國家歷任領導人的任何形式的討論」，且不得發表「對國家政治人物和政治組織調感、惡搞言論以及漫罵、影射、諷刺、誹謗等攻擊性言論」；這些理由反而令被封鎖帳號的網友覺得很好笑。

許多其他中國網友得知後也都感到相當諷刺，紛紛留言指稱「不但影射，還貶低領導人的連任計畫！明明是要去除任期限制，一輩子做隊長」、「什麼鬼哈哈哈」、「連笑話都看不懂了，唉」、「我在虎撲已經被永久封鎖了」、「哈哈哈沒反應過來」、「政治敏感？」。