爆氣？美封殺中國科技業 習近平：在我們文化會反擊

習近平表示，在中國文化會反擊，揚言對美國「動真格」。（法新社）

2018-06-26 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國傳出要封殺中國科技業。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，投資限制是單獨針對中國，而非其他國家。《華爾街日報》今天報導指出，中國國家主席習近平上週和西方跨國企業高層談話時表示，已準備好「動真格」，以應付貿易戰。

《華爾街日報》引述消息人士指出，習近平上週在北京釣魚台國賓館，接見出席全球首席執行官委員會（Global CEO Council）的西方企業CEO，他在會中表示，中國在貿易問題上報復美國，不會猶豫。

習近平說，「在西方，你們有種想法，就是如果別人打你的左臉，你便連另一邊臉也轉過來讓他打。在我們的文化裡，我們會反擊。」報導用「In our culture, we punch back」翻譯習近平說法，不過港媒認為這段話字眼和習近平的中文說法可能有出路。

報導指出，北京宣稱有各種反擊方式，雖然中方可徵收關稅的美國貨品，比美國要來的少，但中方可以透過阻礙涉及美國公司的併購交易、延遲發出許可證、加強檢查，甚至推動國民避免購買美國產品等手段反制。另外，可能實施監管障礙、限制iPhone手機及通用汽車在中國銷售、對人民幣貶值等。