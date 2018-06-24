聯璧金融涉非法集資 中國民間4大高返平台全滅

2018-06-24 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國一家大型高額返利平台「聯璧金融」的高層，在23日被上海公安給帶走調查，辦公場所也停止營運，該公司共有15人被逮捕，案件進一步調查當中，而在聯璧金融被立案調查後，被中國網民稱為「民間四大高額返利平台」的錢寶網、雅堂金融、唐小僧和聯璧金融，全部涉及違法，無一倖免。

綜合中國媒體報導，聯璧金融主要是透過「投資返利」的活動吸引客戶，像是投資3.6萬元人民幣（約17萬元新台幣）送價值2999元人民幣（約1.4萬元新台幣）的OPPO手機，或是投資8.7萬元人民幣（約41萬元新台幣）送價值6688元（約3.1萬元新台幣）的iPhone 8手機等，部分返利高達投資額度的近10%。

根據聯璧金融APP上顯示的2個理財項目，一是年化利率6.9%的「零錢計畫」，二是年化利率10%至15%的「定期投資」，這在互聯網金融領域的利率非常高。

而聯璧金融以斐訊的路由器「0元購」出名，模式是消費者購買斐訊的路由器後，會拿到1個「K碼」，之後再去下載聯璧金融的APP，把K碼輸入，就會把購買路由器的費用30天內在APP上返還。

此舉讓斐訊路由器在中國購物網站「京東」上成銷量大戶，不少用戶也因此接觸了聯璧金融，有聯璧金融的投資者表示，剛開始就是因為「0元購」接觸到聯璧金融，覺得提現很快，導致越投資越多，最後投資了超過100萬人民幣（約472萬元新台幣）。

但聯璧金融日前出現無法及時領現的狀況，引起投資者憂心，聯璧金融20日晚間向投資者告知，懷疑遭到惡意擠兌，並強調營運穩定，雖然如此，但22日卻傳出聯璧金融因為非法集資被公安調查，公司也被警方封鎖的消息，引起關注。

到了23日，上海公安發布通報，表示已逮捕聯璧金融的15名相關人員，並稱他們涉嫌違法犯罪，案件進一步調查中。

在聯璧金融被立案調查後，被稱作「民間四大高額返利平台」的錢寶網、雅堂金融、唐小僧和聯璧金融，全部涉及違法，無一倖免。

蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示，雖然高返利對平台的客戶拓展和業務成交有顯著效果，但長期下來容易出問題，需要持續燒錢，但若燒完自己的錢，再燒風險資本的錢，最後就套取投資者資金用來返利，搞出了龐式騙局，一旦走上龐式騙局之路，出問題是遲早的事。