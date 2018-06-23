海南擬開放Google、臉書 中國網友批：特色版的現代租界

中國政府為促進海南島的觀光發展，計畫在當地開放Google、臉書、推特和Instagram等在中國禁止的社群網站。（路透資料照）

2018-06-23 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為促進海南島的觀光發展，計畫在當地開放Google、臉書、推特和Instagram等在中國禁止的社群網站，但此項作法引起中國網友砲轟，批評這是「雙重標準」、「中國人把中國人當作二等人」。

綜合媒體報導，中國海南省政府21日公布《提升海南旅遊國際化水平3年行動計畫》，推出多項措施，包括實施免簽證旅遊、方便外國人使用信用卡等措施。其中最引人注目的新措施，就是能在「特區」內使用中國禁止的YouTube、臉書、推特、Google、Instagram，地點將設在海口、三亞2座重點旅遊城市，並將此特區稱為「外國遊客集聚區」。

海南島這項措施引起中國網友反彈，認為中國政府雙重標準，「這次領教了誰真正的歧視中國人了」、「就等著去的外國人在臉書上秀特權，就等著被人權國家指責吧！」、「抵抗歧視性待遇」、「完全是卑鄙無恥下流賤格的逆向種族歧視，垃圾」。

還有網友將此政策與過去上海外灘公園「華人與狗不得入內」的標示相比，「噴了，租界啊」、「半封建半殖民地社會又回來了」、「如果上推特、臉書是正當的、無害的，憑什麼只讓外國人上、不讓中國人上？」、「特色版的現代租界」。