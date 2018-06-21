被捕「閒人」離奇死亡惹議 菲國當局：繼續取締

2018-06-21 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕馬尼拉奎松市一名「在外閒晃」而被警方逮捕的男子，本週在警局離奇死亡，使得杜特蒂政府取締「閒人」的措施再受抨擊，不過當局依然強硬表示，會繼續取締閒人。

綜合媒體報導，菲律賓總統杜特蒂為整頓國內治安，展開最新措施，他認為閒民都是潛在麻煩製造者，並於本月13日警告喜歡遊蕩街頭的民眾「最好回家」，否則就要有被警察帶走的心理準備。

才剛撂下狠話，首都馬尼拉奎松市就發生憾事。22歲居民艾爾岡席約（Genesis Argoncillo）本月15日晚間於自家附近閒晃、滑手機時，突遭警方以「滋事」罪嫌逮捕、拘留。事隔4日卻被警方緊急送往醫院，當日不治身亡。奎松市警局指揮官今日遭解職。

奎松市警方將艾爾岡席約的死亡原因，歸咎於拘留所過度擁擠，造成呼吸困難致死。不過，死者家人則指控，艾爾岡席約的身上有多處瘀傷，懷疑是遭警方虐打致死。奎松市警方則矢口否認施暴，表示會深入調查。

整起事件引發泰國社會舉國譁然，紛紛議論將街頭閒晃歸屬犯罪行為的正當性，也有人認為警察濫權；人權組織也發聲要求警方立即停止逮捕「閒民」，並釐清這起離奇死亡事件。

對此，菲律賓國家警署署長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）下令解職奎松市警局指揮官職務；不過他仍表示警方只是嚴格執行現有市律，包括宵禁令、禁止在街頭飲酒或抽菸、打赤膊、深夜在街頭唱卡拉OK、隨地便溺以及妨礙街坊安寧等，而不是亂抓閒人。

艾爾巴耶德並稱「你如果只是站在街頭，而不是打赤膊或在飲酒，就不會被捕。」暗指艾爾岡席約因此被捕。

根據菲國警方資料，從13日算起的第一週，就有超過8000人因違反這些市律被捕。杜特蒂政府取締「閒人」的措施因而飽受抨擊，不過當局仍強硬表示，將繼續執行取締閒人措施。