會1000手語單字又養貓 著名大猩猩「可可」離世

美國加州46歲西部低地大猩猩「可可」（Koko），是隻會使用人類手語的動物明星，週三（20日）在睡夢中離世。（美聯社）

2018-06-21 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕居住在美國加州的西部低地大猩猩（western lowland gorilla）「可可」（Koko），是隻會使用人類手語的動物明星，46歲的牠週三（20日）在睡夢中離世。

綜合外媒報導，大猩猩基金會（The Gorilla Foundation）今（21）日宣布死訊，「可可─以使用手語聞名的非凡大猩猩、這種瀕危動物的大使，已在昨日早晨於睡夢中離世」，「身為所有大猩猩的大使，以及跨種族交流和同理心的象徵，可可觸動了數百萬人的生命。她深受人們的喜愛，並將被深切懷念」。

可可1971年7月4日出生於舊金山動物園，生命中大部分時間都待在加州大猩猩基金會，從1歲開始，在心理學教授派特森（Francine "Penny" Patterson）主導下學習美國版手語，多年來已可理解和使用超過1000個手語單字。

可可還以愛貓聞名，牠養過幾隻貓，第1隻是被牠命名為「圓球」（All Ball）的灰、白毛色的小貓，牠最初透過手語表示耶誕節想要1隻貓，在研究員給她1個絨毛玩具後，她不斷表達自己很「傷心」，最後研究員才讓她從一窩小貓挑選一隻。

可可曾於1978年和1985年2度登上《國家地理》雜誌，成為家喻戶曉的動物明星。國家地理頻道官方推特稍早也對可可離世發文哀悼。