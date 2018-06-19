一提「中國」就能號召人民抗議 越南反中示威延燒

2018-06-19 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕越南勞工抗議政府「新經濟特區」政策，在各地發起罷工，大量民眾上街參與反中示威。外媒指出，這個延燒到各地的抗議活動顯示，當問題涉及一個重大要素─中國時，便能輕易團結公共意見，動員異議人士。

《路透》報導，在越南，示威抗議其實是非法活動，但因憂心政府提出為外國人所設的濱海經濟特區，恐將成為中國商業活動入侵的灘頭堡，越南各地城市有大量民眾罷工上街抗議，示威行動到17日已持續2週。

政府提案並未提及中國，但政治分析家說，越南人已鐵了心，加上人們常用的臉書傳播加強了深植人心的概念，懷疑中國利益正左右國家政策。問題核心在跨世代認定中國霸凌引發憤慨，加上對越南執政共產黨會採取任何因應措施缺乏信心，成為引爆點。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞專家赫伯特（Murray Hiebert）表示，「政府低估了國內反中情緒的強度」。他說，「很多越南民眾認為，政府在對抗中國及保護國家主權上沒有盡全力」。

當地知名律師陳武海（Tran Vu Hai，音譯）指出，越南平順省（Binh Thuan）的反中情緒早已持續多年，因為中國欺壓越南漁民、中國建造的電廠汙染土地，還破壞森林開採主要出口到中國的礦石。

主要大城17日已加強維安預防發生抗議，但在中部河靜省（Ha Tinh）仍聚集數千人，有許多人手舉標語，「別把土地租給中國共產黨，一天也不要」。

越南上週已把「新經濟特區」的表決推遲到10月。但只要中國持續推動一帶一路倡議，擴大其海外商業，又強勢堅持主張擁有幾乎整個南海主權，緊張情勢大概難以消退。