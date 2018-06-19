港民調：「香港人」身分認同創10年新高 最低的是…

逾11萬名香港人本月4日齊聚維多利亞公園，追悼1989年「六四事件」受難者，並譴責從未反省的中共政府。（美聯社檔案照）

2018-06-19 20:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港大學民意研究計畫最新民調顯示，香港民眾對於自己是「香港人」的身分認同，創下2008年以來新高，而對於「中華人民共和國國民」的認同度則最低，甚至不及「亞洲人」、「中國人」。

綜合香港媒體報導，港大民意研究計畫本月4至7日，透過電話隨機訪問1001位市民，以0至10分絕對評分計算，民眾對「香港人」的認同感高達8.54分，較去年調查增加0.27分，也是10年來的最高分數；「亞洲人」身分的認同感為8.16分；「中華民族一份子」7.10分，「中國人」6.89分，「世界公民」6.61分。最低的則是「中華人民共和國國民」5.85分。

若改以0至100分的「身分認同指數」計算，受訪者對「香港人」的認同仍然最強烈，指數高達83分，較去年調查上升4.1分。其後依次為「亞洲人」74.1分、「中華民族一份子」68.0分、「中國人」66.6分、「世界公民」63.5分。最不認同的身分則一樣是「中華人民共和國國民」，得分僅56.3分，甚至比上次調查還退步1.7分。