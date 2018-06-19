認為沒有4肢很迷人 罕病男自殘弄斷2腳趾

2018-06-19 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕不少現代人會透過整型手術變成心目中的模樣，但有一種罕見的精神疾病「身體完整性認同障礙（body integrity identity disorder ，簡稱：BIID）」，患者厭惡自己的四肢，甚至有截肢的慾望。有外媒採訪1名54歲男病患，他認為沒有四肢相當迷人，並嘗試各種自殘方式，至今已經弄斷2個腳趾頭。

據《每日星報》報導，54歲BIID患者布爾（Howard Bull）受訪談起病因，他年幼時看見一個沒有四肢的電影角色，掀起極大的共鳴，讓他覺得沒有四肢「相當迷人」；自此他透過各種方式自殘，「拿槌子、鉗子等工具敲、扭斷腳趾，甚至是用冷凍劑冷凍。」布爾去年至今切除2個腳趾頭，但他對此不滿意，希望能將左腿膝蓋以下的部分整個鋸掉。

「他們通常不會尋求醫生的幫助，因為他們認為即便任何的醫療，對他們都無濟於事。」美國哥倫比亞大學精神科學教授佛斯特（Michael First）花費約15年的時間研究BIID。他表示，BIID患者認為四肢多餘又醜陋，讓他們想切除不滿意的部位「變回正常」，至於截肢後的殘疾，他們則選擇默默忍受。

佛斯特也指出，其實有對整型上癮的人，客觀上與BIID患者雷同，皆對身體部位不認同。他希望透過相關研究幫助患者，不僅找到病因，並重新定義疾病，未來也將此病納入精神病學，讓更多人知道。