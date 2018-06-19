世上最老紅毛猩猩辭世 子女遍布全球、佔基因庫1成

普恩是世上已知最年老的紅毛猩猩。（歐新社）

2018-06-19 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲伯斯動物園今天表示，全球已知最高齡的蘇門答臘猩猩（紅毛猩猩）普恩（Puan）18日在園內去世，牠是科學家早期復育紅毛猩猩計畫的元老成員，一生誕有11名子嗣，血統遍布全球各大動物園，約占被人類飼養紅毛猩猩基因庫的10%。

根據英國《衛報》報導，雌性紅毛猩猩「普恩」1956年出生於蘇門答臘島，1968年被送至伯斯動物園後就未曾離開，直到本月18日以62歲的高齡與世長辭。據悉，紅毛猩猩鮮少能活過50歲，普恩的長壽相當罕見，曾在2016年被金氏世界紀錄判定為全世界最高齡的紅毛猩猩。

園方表示，普恩曾在多年前的育種計畫中扮演關鍵角色，當時科學家欲繁衍及復育紅毛猩猩族群，經一連串討論後找上普恩，牠最終也不負眾望，前後共誕下11名子嗣，這些猩猩隨後被帶至全球各國的動物園內繼續進行繁衍，現今普恩已有54名後裔遍布於全球各大動物園內。

由於普恩晚年身體機能持續退化，近期已嚴重影響生活品質，園方經討論後最終決定為牠實施安樂死，並選定在週一執行。與普恩相伴長達18年的動物園管理員哈特（Martina Hart）寫了一篇訃文悼念，文內將普恩形容為一名安靜、端莊的老太太，更稱「她教會我何為耐心，是世上最值得尊重的女士」。

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