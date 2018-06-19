強國記者遭阿根廷嗆爆 中官媒：跪求國足爭氣點

世足場外的記者為捕捉精彩鏡頭而爭相卡位，一名阿根廷記者與中國記者為了搶位而發生爭執，阿根廷記者嗆中國記者，「你們又沒踢進世界盃，在這裡囂張什麼？」讓對方無言以對。（示意圖，路透資料照）

2018-06-19 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃足球賽火熱進行中，球員們在球場上競爭激烈，場外的記者也為捕捉精彩鏡頭而爭相卡位，一名阿根廷記者與中國記者為了搶位而發生爭執，阿根廷記者嗆中國記者，「你們又沒踢進世界盃，在這裡囂張什麼？」讓對方無言以對。中國官方媒體也趁機教訓中國足球的無能，「我們只能跪求國足爭點氣。」

《環球時報》評論指出，日本媒體《Web Sportiva》報導標題「讓中國記者無言以對的世界盃現場」，但報導的主要內容不是描述阿根廷與中國記者的衝突，而且沒有明確指出哪位中國記者，也無從查證阿根廷記者當時的情緒是否如此激動，只能找到日媒單方面說法。《環球時報》，「我們只能跪求國足爭點氣，讓日本人沒機會再報這種內容，成不？」

許多中國網友也諷刺中國足球，「人家的球賽，你去舔屁股，自以為是當下很多國人崇洋迷外的寫照」、「我們國人到處自作多情，哈哈活該」、「國足踢得這麼差！一堆拿著高薪的中國球員技術還沒冰島球員厲害」、「中國足球就是一些人斂財的工具吧」、「真正丟人丟到世界上的是中國男足和中國足協，把他們統統都解散了吧！一幫人渣！」、「外媒這樣的諷刺中國男足，個人覺得不過分」、「是咱球隊不爭氣，沒法子！」

日本體育媒體《Web Sportiva》先前報導，日本雅虎記者小宮良之在網站的世足專欄中記錄下這段衝突，描述當時中國記者相當生氣，說話音量也十分大聲，不過阿根廷記者突然對他反嗆一句：「你們又沒踢進世界盃，為什麼還這麼囂張？」中國記者立刻沉默，啞口無言。