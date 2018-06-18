強震襲擊大阪 釀17萬戶停電、10萬戶沒瓦斯

乘客從停駛電車中步行疏散。（法新社）

2018-06-18 09:58

首次上稿 08:19

更新時間 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區於當地時間今早7點58分發生規模5.9強震，大阪府北部達到震度「6弱」，目前大阪府更有多達17萬戶停電，10萬戶瓦斯供給中斷。

強震襲大阪 釀兩死、至少37傷

綜合日媒報導，大阪府高槻市市立壽榮國小一名9歲女童呼吸心跳停止，疑似在上學通勤時遭倒塌牆壁壓住，送醫後不治。大阪府東淀川區一名80歲男性在倒塌牆壁下被發現，呼吸心跳皆停止，送醫後確認已死亡，而目前大阪府內至少有37人因強震而受傷。

目前大阪府豐中市有9萬4800戶停電、箕面市約4萬1250戶、吹田市約2萬4510戶、池田市約8820戶停電、攝津市約720戶、高槻市100戶以及茨木市70停電，共計17萬戶房屋斷電。另外，在兵庫縣也有690戶停電。

由於此次強震造成停電，許多地區都紛紛傳出電梯故障意外，各地警消也紛紛前往事發處確認。另外，日本經濟產業省指出，受到此次地震影響，大阪燃氣暫停高槻市和茨木市的瓦斯輸送，約有10萬戶受影響。NTT西日本表示，目前電信狀況也受到強震影響。

而目前大阪地鐵、JR西日本大阪、京都、奈良、兵庫、滋賀全線停駛，阪急電鐵京都線、神戸線、寶塚線；阪神電鐵、京阪電鐵以及南海電鐵皆全線停駛。山陽新幹線部分，新大阪站至岡山站全線停駛，岡山站至博多站則是在稍早恢復雙向行駛；東海道新幹線部分則是米原站至新大阪站區段雙向停駛。

大阪國際機場（伊丹機場）則是測到震度「5弱」，正在確認跑道是否被強震所影響。關西國際機場也在檢查機場設施是否有受影響，不過機場連外鐵路（JR、南海電鐵）目前仍停駛中，許多旅客都到巴士站及計程車招呼站排隊等候。

日本氣象廳指出，這起規模5.9的強震震源位於大阪府北部，震源深度為10公里，不過這起地震並沒有引發海嘯的疑慮。

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