為澳洲原住民發聲！ 藝術家「活埋」自己72小時

澳洲1位73歲的藝術家，為了凸顯英國殖民時期，澳洲當地原住民所受的壓迫，設計了將自己「活埋」在馬路中的藝術作品。（歐新社）

2018-06-16 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1位73歲的藝術家，為了凸顯英國殖民時期，澳洲當地原住民所受的壓迫，設計了將自己「活埋」在馬路中的藝術作品，引起大眾關注，也惹來不少爭議。

綜合外電報導，73歲的澳洲藝術家帕爾（Mike Parr），設計了1個獨特的藝術作品「藝術家在瀝青之下」，內容為將帕爾本人關在柏油路下的箱子72小時，期間沒有食物，僅有水、空氣與暖爐供應，帕爾在這72小時可以冥想、畫圖、閱讀，如果感到相當不適，他也可以立刻按求救鈴，就會有人馬上將他放出來。

帕爾這件藝術作品是為了紀念在英國殖民澳洲時期，受到欺壓，被趕出家園的澳洲原住民。「Dark Mofo藝術節」的創意總監卡麥可（Leigh Carmichael）說，「這不是個廣為人知的故事，但他一直存在於我們文化表層之下」，卡麥可認為這就是帕爾想傳達的意涵。

儘管是藝術節其中1個富有意涵的展品，但這項作品仍然引起不少爭議，當地市長反對讓帕爾在柏油馬路上挖1個洞，但被議會多數駁回，最後帕爾還是成功地施作了他的藝術品。他在週四被「活埋」預計週日將會「出土」。