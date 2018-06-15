塑膠吸管禁起來！英國、愛爾蘭千家麥當勞9月改用紙吸管

英國、愛爾蘭麥當勞將於9月起停用塑膠吸管。（美聯社）

2018-06-15 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕因塑膠垃圾對環境造成極大汙染，環保署宣布，自明年7月禁止公部門、百貨公司、購物中心及速食店提供塑膠吸管，引起國內一陣討論。但不只台灣，塑膠減量早已是全球共識，英國和愛爾蘭境內的麥當勞也決定，自9月起停止供應塑膠吸管。

綜合外媒報導，有鑑於全球對塑膠垃圾影響環境的憂心日增，海洋不但受到大量塑膠垃圾汙染，更不時傳出有野生生物因此受到傷害，因此，英國、愛爾蘭境內共1361家的麥當勞決定針對店鋪，將自9月陸續停用塑膠吸管，改用一次性的紙吸管代替，目前也已找到廠商供應，希望在明年達成全面停用的目標。報導提到，許多餐廳已在4月起嘗試以紙吸管代替塑膠吸管，發現效果顯著，多數消費者也支持此類改善環境的作法。

聯合國在先前的「世界環境日」發表報告，指出全球年產90億噸塑膠，只有9%的回收率。聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）表示，海洋中的塑膠汙染已達到了每塊小於5公釐的大小，數量比銀河系的星星還要多。他說，如果這個現象沒有獲得改善，到了2050年，海洋中的塑料將比魚還要多，且即便在偏遠的北極，也逃不過塑膠汙染的魔爪，世界上沒有任何地方能夠倖免。