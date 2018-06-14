外國部落客介紹台灣為獨立國家 精闢分析被網友推爆

丹尼爾．李認為，自己對於中國、台灣民眾並無喜好問題，但中國聲稱想要統一台灣，在他眼裡，他們只是想要回到過去他們控制台灣那200年的時期，「但這個沒有意義，我們不可以倒帶歷史」。（圖擷取自丹尼爾．李臉書）

2018-06-14 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕外國部落客丹尼爾．李（Daniel Li）本月7日，在臉書與YouTube上貼出「台灣是否為中國的一部分」影片，內容明確講解台灣為獨立國家，被台灣網友推爆大讚「太中肯」，中國網友則說「沒你的事兒」。

丹尼爾．李片中說道，許多人都會問1個問題，就是「台灣屬於中國嗎？」，但這個問題宜換個方式問，改為「台灣應該屬於中國嗎？」，以自己住過台灣與中國的經驗來說，台灣有自己的貨幣、法律、軍隊與選舉，無疑是個獨立國家，他補充，選舉在中國「當然沒有」。

丹尼爾．李提到，從台灣史中可明白，台灣本就有原住民族久居於此，再來先後有荷蘭人、西班牙人與明鄭時期的漢人入住，納為中國清朝版圖時間只有2世紀，「這段時間比之前原住民住在台灣的時間短很多」，而後又由日本統治50年，才回歸中華民國。

丹尼爾．李認為，自己對於中國、台灣民眾並無喜好問題，但中國聲稱想要統一台灣，在他眼裡，他們只是想要回到過去他們控制台灣那200年的時期，「但這個沒有意義，我們不可以倒帶歷史」，李舉例，英國在同樣200年的時間內，同時控制美國、加拿大、澳洲，「難道現在英國應該要開始吵這些國家屬於它？」。

許多網友聽完李的解釋，均認為相當簡單易懂又精闢，因此爭相轉載，也紛紛留言指出「解釋得太好了」、「真的就是你說的這樣沒錯」、「好感動」，但也引來中國網友不滿，留言指出「你該多學學中國歷史再來說嘴」、「外國人，少管閒事」、「少在那邊說三道四的」、「會氣噗噗喔」。

丹尼爾．李「台灣應該屬於中國嗎？」影片