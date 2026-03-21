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    首頁 > 政治

    控竹市教育處要求國小生影像「全球無限期使用」 綠民代要求立即停止

    2026/03/21 10:24 即時新聞／綜合報導
    民進黨新竹市議員鄭美娟。（資料照）

    民進黨新竹市議員鄭美娟。（資料照）

    民進黨新竹市議員鄭美娟今表示，新竹市政府教育處所使用的同意書，要求學生臉部影像「無限期使用」、「不限區域（全球）」，且未提供不同意的選項，她已第一時間要求教育處立即停止使用該份同意書！目前發放至6個班級的版本，已全面停止，並將重新擬定。

    鄭美娟在臉書PO文表示，昨天晚上在Threads上被標記，有一則貼文，引發很多家長的焦慮與不滿，內容是什麼？新竹市政府教育處所使用的同意書，要求學生臉部影像「無限期使用」、「不限區域（全球）」，且未提供不同意的選項，這樣的設計，不只是疏忽，而是對基本權益的忽視。

    鄭美娟指出，在接獲反映後，她已第一時間要求教育處立即停止使用該份同意書！目前發放至6個班級的版本，已全面停止，並將重新擬定，為何會出現沒有選擇權、沒有期限、沒有界線的同意書要家長簽下呢？這不應該只是單一事件，而是需要全面檢討的問題，她已要求教育處，重新擬定的版本必須具備以下原則：一、提供明確的同意與不同意選項；二、清楚界定使用目的、範圍與期間；三、落實事前告知，讓家長在充分理解下做決定。

    鄭美娟直言，關於孩子，我們應該用更高的標準來保護，而不是如此低的門檻，孩子們的肖像權，涉及隱私與人身安全，尤其在數位傳播無遠弗屆的時代，一旦影像被無限制使用，後續風險難以控管，請問這麼簡陋不全的同意書，家長怎麼簽得下去？

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