龐皮歐：北韓若無去核化誠意 美韓軍演將恢復

美國國務卿龐皮歐（右）週三傍晚搭乘專機抵達位於京畿道平澤市的駐韓美軍空軍基地。左為駐韓美軍司令布魯克斯（Vincent K. Brooks）。（路透）

2018-06-14 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）週三（13日）到訪南韓，他在首爾表示，如果北韓停止去核計畫的善意談判，美韓聯合軍演將會恢復；同時，龐皮歐也提到，美國希望北韓在未來2年內採取重大的棄核行動。

《美聯社》報導，為向南韓政府說明「川金會」的會談結果，龐皮歐週三傍晚搭乘專機抵達位於京畿道平澤市的駐韓美軍空軍基地，這是他今年4月就任國務卿以來，第一次對南韓進行正式訪問。週四將拜訪南韓總統文在寅，之後出席美韓、美日韓外長會談。

針對美國總統川普（Donald Trump）在「川金會」後突然宣布將停止美韓軍演，龐皮歐週三表示，川普與北韓領導人金正恩談到這件事時，他就在現場。川普「非常清楚地表明」停止軍演的條件是得繼續進行有誠意的談判，但如果美國認為北韓不再有誠意，美韓聯合軍演將恢復。他說，川普在向金正恩表達這一點時，「毫不含糊」。

龐皮歐也提到，美國希望北韓在未來2年內採取重大的棄核行動，他不會透露北韓非核化的具體時間表，但當局希望在川普第1個任期結束前，能夠有重大的一步。

另外，針對「川金會」所簽署的協議中，沒有寫入北韓廢核可驗證等陳述，龐皮歐說，把焦點放在沒有「可驗證」這個詞是相當愚蠢的，指出協議已確實提到朝鮮半島「完全」非核化。

龐皮歐說，在有關人士的腦袋裡，「完全」一詞就包含「可驗證的」。他表示，金正恩明白，在任何與美國的協議中，非核化的承諾都將被「深入核實」。