「是位IQ很低的人！」 川普推特反擊勞勃狄尼洛

2018-06-13 10:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國奧斯卡勞勃狄尼洛(Robert de Niro)11日在東尼獎頒獎典禮致詞時大罵,「Fxxk Trump!」。川普昨在結束川金會行程後,則在推特發文反擊,直指勞勃狄尼洛是位「IQ非常低的人」。

川普在推特上寫道,「勞勃狄尼洛是位IQ非常低的人,他也在很多部電影中被真正的拳擊手擊中頭部」,還開玩笑的說,勞勃狄尼洛可能真的因為拍電影,被打到「頭殼壞掉」。

川普接著指出,「或許他(勞勃狄尼洛)不明白美國現在的經濟正處在高點,許多企業紛紛湧入美國」,認為自己在任內的經濟成就不少,文末更加重語氣的表示「醒醒吧!」

東尼獎11日在紐約舉行,勞勃狄尼洛原被安排要介紹表演歌手,不過他上台後卻直接怒嗆,「我要講一件事,Fxxk Trump,現在我不再說川普下台了,而是Fxxk Trump!」,現場來賓聽到後都紛紛鼓掌,不過他爆粗口的片段,已被轉播單位消音。

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...