「是位IQ很低的人！」 川普推特反擊勞勃狄尼洛

結束川金會行程後，川普在推特發文反擊勞勃狄尼洛，指出他是位「IQ非常低的人」。（法新社）

2018-06-13 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧斯卡勞勃狄尼洛（Robert de Niro）11日在東尼獎頒獎典禮致詞時大罵，「Fxxk Trump！」。川普昨在結束川金會行程後，則在推特發文反擊，直指勞勃狄尼洛是位「IQ非常低的人」。

川普在推特上寫道，「勞勃狄尼洛是位IQ非常低的人，他也在很多部電影中被真正的拳擊手擊中頭部」，還開玩笑的說，勞勃狄尼洛可能真的因為拍電影，被打到「頭殼壞掉」。

川普接著指出，「或許他（勞勃狄尼洛）不明白美國現在的經濟正處在高點，許多企業紛紛湧入美國」，認為自己在任內的經濟成就不少，文末更加重語氣的表示「醒醒吧！」

東尼獎11日在紐約舉行，勞勃狄尼洛原被安排要介紹表演歌手，不過他上台後卻直接怒嗆，「我要講一件事，Fxxk Trump，現在我不再說川普下台了，而是Fxxk Trump！」，現場來賓聽到後都紛紛鼓掌，不過他爆粗口的片段，已被轉播單位消音。

相關連結