美中諜報戰 網媒爆：中國透過獵人頭公司吸收雙面諜

美國CIA情報員Kevin Mallory因出售情報給中國，在上週被判刑，媒體追蹤指中國透過獵人頭公司吸收雙面諜。（圖為CIA標誌，圖擷取自網路維基百科）

2018-06-12 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美中情報戰打得火熱，日前，美國CIA情報員Kevin Mallory因出售情報給中國，在上週被判刑，但是，從整個調查過程中，一張位在中國上海的獵人頭公司名片成為證據，而據追蹤報導，美、俄的前情報界人士都認為，中國就是利用獵人頭公司為幌子，吸收對手情報員，成為雙面諜，而這也是情報界典型手法。

美網《每日野獸》（The Daily Beast）報導，這張成為證據的名片，是上海一家獵人頭公司Darren & Associates企管經理楊理查（譯音），只有名字、地址，卻沒有電話號碼，而經查證楊理查是中國公安部人員，該地址也只是一間短租的辦事處，自稱從2014年開始營業，但點擊率卻是幾乎零，一切都透著奇怪。

從法庭文件顯示，楊理查是將Kevin Mallory引薦給上海社科院，而該院又跟上海國安局關係密切，上海國安局透過社科院為掩護，進一步與相關人員接觸及活動，探知情報與吸收雙面諜。

Kevin Mallory究竟向中國出售那些情報，目前還未可知，也被列入保密範圍。