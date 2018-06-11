恐怖...中國網路監控升級 在家庭群組發牢騷就被抓走

中國不僅有「天網」以人臉辨識抓捕嫌犯，同時在網路上的監控也毫不含糊，有學生在家庭群組私下抱怨當局就被抓走。（彭博）

2018-06-11 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國在各大城市佈下天網監視器，進行人臉辨識並抓捕嫌犯，同時在網路上的監控也毫不含糊，某間大學多名學生在社交軟體發牢騷後，隨即被公安抓走調查，連在家庭群組私下抱怨當局的人也無法倖免。

據《中國數字時代》報導，中國1間大學的保衛處、學生工作處、研究生處，6月7日貼出通告，指出土木B2015班男學生郭璐，於4月13日在家庭微信群PO出影響社會穩定的不當言論，因此在4月16日被公安調查。

另外，工程造價151班男學生劉洋節，4月中旬用手機翻牆到國外網站下載違法影片，再轉發到QQ群裡，公安機構於4月25對他展開調查。還有車輛工程171班男學生郭振豪，6月5日在對話群裡發表不當言論影響社會穩定，立刻被公安查獲，目前已在公安機關等待調查。

至於機械設計製造及自動化178班男學生馬昭群，則是在6月6日將高中同學QQ群裡的圖片，轉發到大學宿舍群，同時PO出干擾社會穩定的言論，馬上被當局發現，已被帶到公安單位處理。

該大學在通告中提醒學生，在微博、微信、QQ等社交平台發送訊息時，應該要遵守法律規範，任何試圖擾亂社會的網民，都會面臨公安機關的調查，學校也會依照公安的意見，給予犯案學生相對應的處罰。不過，目前並不知道這張通告屬於哪間大學所有。

而PTT也有鄉民透露，他有朋友在中國工作，某天朋友的友人只是在家庭群組罵了一下中國貪官，結果就被公安抓走問話，到現在音訊全無。後來鄉民朋友看到這張中國某大學的佈告，立刻辭去中國的工作飛回台灣。