金正恩坐哪架？中國專機與「蒼鷹一號」同時起飛

航班追蹤網站突然捕捉到北韓元首專機「蒼鷹一號」的訊號，由於「蒼鷹一號」的航班號未被公開，其航跡在穿過中國河北上空才被發現。（歐新社）

2018-06-10 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的川金會將在12日於新加坡登場，北韓領導人金正恩要如何前往新加坡備受矚目，今早一架中國國際航空的領導人專機在當地時間7點許飛抵平壤，8點30分再度起飛飛往北京，臨近北京之際時，突然改變航向往新加坡，本外界推測金正恩可能是乘坐此架班機，但突然發現北韓元首專機「蒼鷹一號」也在今上午起飛，現已經穿越中國河北，金正恩乘坐哪架飛機不得而知。

一中國領導人專機從北京飛抵平壤再起飛

據《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩今（10日）啟程前往新加坡出席川金會，這也是他掌權後離家最遠的一次行程，日前傳出有鑑於北韓元首專機「蒼鷹一號」過於老舊，恐難以負荷長途飛行，中國可能出借專機供其使用；航班追蹤網站《Flightradar24》發現，一架中國國際航空公司的CA122航班於在今晨4點18分從北京起飛，當地時間7點20分許抵達平壤，隨後在8點30分從平壤起飛，飛往北京，不過該航班在臨近北京之際，該班機的航班號突然變為CA61，改飛新加坡。

由於中國國際航空公司所重啟的「北京-平壤」航線，只在每週一、三、五飛3個航班，週日並沒有飛行安排，外界由此推測，這架飛機很可能是北韓向中國臨時租借而來，外界一度判斷金正恩可能就是乘坐該飛機前往新加坡。

北韓元首專機「蒼鷹一號」突現蹤

外界本認為金正恩可能是乘坐中國出借的班機飛往新加坡，不過航班追蹤網站《Flightradar24》突然捕捉到北韓元首專機「蒼鷹一號」的訊號，由於「蒼鷹一號」的航班號未被公開，其航跡在穿過中國河北上空才被發現，據推測「蒼鷹一號」在當地時間9點半從平壤起飛，也就是在中國CA122航班出航後1小時就緊接著出發，依目前的飛行速度，「蒼鷹一號」將於今晚7、8點左右抵達新加坡樟宜機場。

金正恩在哪架飛機上不得而知

北韓元首專機「蒼鷹一號」由蘇聯在1995年製造，機型為伊留申-62，時速最高達900公里，最遠可飛9200公里，由於新加坡距離北韓約4700公里，可無需中途加油直飛，但以現代角度來看，該機不但相當老舊，其噪音之大已不符合多數機場標準，不少媒體預測，出於飛安考量，北韓很可能向中國租借飛機。

不過中國所租借的飛機以及「蒼鷹一號」相繼起飛，金正恩乘坐哪架飛機不得而知，連北京一位消息人士都不清楚金正恩究竟在何架飛機上，《韓聯社》推測金正恩乘坐「蒼鷹一號」的可能性較大，不過北韓仍需要多架飛機搭載隨行人員和貨物，預計2架飛機將在今晚抵達新加坡。