G7峰會再度過招！ 這次馬克宏握到川普手發白

七大工業國組織（G7）高峰會召開前，法國總統馬克宏與美國總統川普就雙方的分歧隔空交火；不過兩人在G7相遇握手時，面對川普一慣的大手勁，馬克宏似乎也不甘示弱的用力回握，讓川普的手背留下發白的印子。（法新社）

2018-06-09 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國組織（G7）高峰會在加拿大魁北克召開，會前法國總統馬克宏與美國總統川普就雙方的分歧隔空交火；不過兩人在G7相遇，在鏡頭前還算和善，而兩人在握手時，面對川普一慣的大手勁，馬克宏似乎也不甘示弱的用力回握，讓川普的手背留下發白的印子。

根據《美國線上》報導，雖然之前馬克宏前往美國進行國是訪問時，兩人還擁抱笑談，但雙方之後在貿易政策上的分歧使雙方的關係變得緊張；馬克宏在會前就川普對歐洲加課鋼鋁關稅表達不滿，而川普則批評歐洲的關稅保護政策造成歐洲對美國貿易順差過高，再加上法國也無法說服川普留在伊朗核協議，使得馬克宏不得不調整面對川普的手段。

不過在鏡頭前，他們也淡化了雙方之間的分歧；當兩人同時出現在會場時，馬克宏首先伸手與川普握手，不過馬克宏似乎以用力反擊川普招牌的大手勁，使得兩人的手都鬆開後，在川普的手背上留下白色的印子。

雖然這次的握手讓人聯想到去年川普前往法國進行國是訪問的一握，但過去所顯現出的友好氣氛並沒有阻止日後川普離開伊朗核協議，造成美國對伊朗的經濟制裁使法國企業蒙受重大影響；也沒有讓川普放棄對歐洲開徵高額的鋼鋁關稅。

當川普發表演說時，馬克宏偶爾會擠出微笑，而當川普提到雙方會談「非常的直接與開放」時，馬克宏則眨了眨眼睛。