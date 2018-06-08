如何說服金正恩棄核？川普峰會談判戰略曝光...

外媒報導，川普將在川金會展現個人談判風格，並以軟硬兼施的方式說服北韓放棄核武。（美聯社）

2018-06-08 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕下週二（12日）於新加坡登場的川金會，美國首要目標無疑是達成朝鮮半島無核化。有消息指出，川普將使用「無招勝有招」的策略「憑直覺」辦事，同時以軟硬兼施的手法說服北韓領導人金正恩放棄發展核武。

根據《路透》報導，川普在談判中將結合魅力與壓力來誘使金正恩放棄核武，且會以「直覺」臨場應變，而非遵照事前擬定好的策略或提示來解決問題。報導引述一名知情人士說法，川普的簡報涵蓋了整個金氏家族歷史、與平壤政府間破局的協議以及北韓核武、飛彈計畫所代表的意義。但即便從口頭、書面等各種簡報了解他在川金會將面臨到的種種情況，川普更加相信自己的「直覺」。

報導指出，幕僚期待川普能夠試著以個人角度與金正恩建立關係，有鑑於2名領導人先前屢屢隔空叫陣，在見面時改善彼此關係是相當重要的。一名親近總統的人士表示，川普在入主白宮前，以商人的身分完成許多談判，他能夠將不同的技巧帶入各式各樣的談判場合中。

報導中提到，川普對自己判技巧的信心來自於他在紐約經營房地產的生涯，這讓他成為了一名億萬富翁。但這樣的風格是否能在政界取得成功仍有待觀察，雖然他成功讓國會通過稅改法案，但也在去年的健保法案中敗興而歸；在外交政策上，對中國的強硬態度掀起了貿易戰，在處理北美自由貿易協定上則遭遇挫敗。

川普在當地時間週四表示，他認為川金會的成功看得不是事前準備有多完備，而是取決於「態度」，一種是否願意把事情做好的態度。