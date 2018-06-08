頭遭卡車直接輾過竟沒事！ 多虧「綠帽」救了他

2018-06-08 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一名男騎士，在騎乘途中摔倒，遭一旁大卡車直接輾過，奇蹟的是，男子竟沒有被爆頭慘死；消息一出，網友都說是安全帽救了男子。

頭戴綠色安全帽的男騎士，當時正行駛於坎塔（Cainta）的一條路上，影片中男子欲從大卡車旁鑽過，卻疑似重心不穩摔車，當場遭卡車直接輾過；未料下一秒男子突然爬起來，脫下安全帽走到路邊休息，看起來無大礙。

不少網友看完直呼「這頂綠帽戴得很值得！」也有人問「安全帽哪裡買？」；眼尖的網友則分析，男子當時應是安全帽脫落，而大卡車又恰巧輾過安全帽，才得以倖存。

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