工作壓力讓男人早死！英國研究：對男性影響比對女性大

2018-06-06 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕倫敦大學學院（UCL）發布在《刺胳針糖尿病＆內分泌學》（Lancet Diabetes & Endocrinology）期刊的最新研究指出，工作壓力對男性造成的不良影響高過於對女性產生的負面效應，甚至可能讓男性早死。

根據《每日郵報》報導，倫敦大學學院科學家分析14年來英國、法國、芬蘭和瑞典10萬人的健康數據，當中包含3441名心血管疾病和代謝性疾病患者，科學家們將工作壓力分為2種，第1種為自我工作要求高之下產生的壓力，第2種為辛勤工作、大量付出，但獲得的回報卻很小所帶來的壓力。

研究指出，無論女性健康狀態如何，上述2種壓力均不會提升女性死亡率，但對於患有冠心病、中風和糖尿病的男性，工作壓力可提升他們的68%死亡率，因壓力會導致人體內的皮質醇激素提升，對胰島素產生限制作用，從而惡化糖尿病患的病情。

皮質醇激素還能提升血壓，對於本來就有血管硬化問題的男性而言，發生心臟問題的風險也就大幅升高，首席研究員米卡．基敏瑪基（Mika Kivimäki）教授表示，在有工作壓力的前提下，「控制血壓和膽固醇，無法消除死亡風險」，目前還需研究心血管疾病和代謝性疾病患者，如何在面對工作壓力之下降低死亡率。