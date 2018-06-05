強國智庫批民主選舉制 他們疑諷中國政治才「分贓」

中國人大今年3月進行修憲，正式廢除國家主席任期限制，現任中國國家主席習近平，被外界以「習皇帝」稱呼。（歐新社）

2018-06-05 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國人大今年3月進行修憲，正式廢除國家主席任期限制，現任中國國家主席習近平，因此被外界稱作「習皇帝」。中國國家廣播電視總局發展研究中心的崔承浩、劉繼生日前撰文，疑似試圖替此事護航、否認終身制，並批民主選舉、政黨輪替是「政治分贓」。中國民主運動海外聯席會議主席魏京生、旅美政論人士李偉東則對該文提出不同看法。

崔承浩、劉繼生撰寫的《領導人長期執政對國家保持長期穩定發展的重要意義》 一文，近日傳出被中國社會科學院旗下的重要思想智庫、國家文化安全與意識形態建設研究中心刊載出來。

文中以俄國總統普廷、美國前總統羅斯福、康熙皇帝、毛澤東、鄧小平等人為例，強調「強大的領導人，一般都有比較長的任期」、「非常時期，非常之舉」以及「黨心所向，民心所向」等，並稱為了人民根本利益、實現中國夢，「適當延長領導人任期，有利於一張藍圖繪到底，有利於確保發展規劃的長期性、政策執行的穩定性，和幹部隊伍的純潔性」；強調取消任期兩屆限制，絕非恢復終身制或破壞任期制。

此外，文中批評，「從西方國家所謂的民主實踐來看，西方國家所謂的選舉制、政黨定期輪換，實質是一種政治分贓」，並指其代表「金融資本家利益的政府對內無暇顧及國家發展長期規劃，政策法令易出現朝令夕改的情況；對外今日退群，明天毀約，嚴重敗壞國家聲譽，擾亂國際秩序」。

《自由亞州電台》上月31日也刊出魏京生、李偉東，對於該篇內容的回應。魏京生以「上有所好，下必甚焉」形容該篇內容，「（大家諷刺）習近平想當皇帝，底下的馬屁精就會想出各種理論」，並指舉「古代皇帝在位時間最長」的康熙皇帝為例，「意味著他（習近平）要當皇帝了」，以及「想要樹立自己絕對權威的一種方法」。

報導指出，魏京生指出，在西方民主制度運作下，不易產生腐敗，「因為有反對黨的存在」，只要執政黨做出貪污腐敗的事，很快會被察覺。李偉東則認為，此舉是「（中國官方）在做輿論準備」，質疑「長期執政其實就是終身制」；澄清「民主政治下分來的權利，是要為大眾服務，無贓可分，怎麼叫分贓？」反批「如果你的政治利益可以帶來贓款，那才是分贓。中國的政治才是這樣，你不能以己度人」。