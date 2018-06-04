雀鳥、田鼠都愛跟他當朋友 攝影師化身怪醫杜立德

2018-06-04 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕野生動物通常都對人有一定的警戒心，但在英國有名攝影師因為友善的舉動，竟讓雀鳥和田鼠都和他建立起「友誼」，甚至有知更鳥會停在他手上進食、叼去他銜在唇間的食物，他所紀錄的相關畫面讓網友看到後都嘖嘖稱奇。

外媒報導指出，39歲的攝影師格雷（Steve Gray）指出，3年前他在跟狗狗散步時，偶然發現路途中的某處區域，樹上出現越來越多雀鳥，之後他便開始帶些鳥食放在附近的圍欄上，久而久之，這些雀鳥開始會等待他的到來，甚至在一段時間之後，更有鳥兒迫不及待地直接飛到他的手掌心上，並停留了大約一分鐘，讓他當場瞪大眼睛。

由於這樣的遭遇太過奇幻，猶如童話故事一般，說出來一定沒人相信，因此之後他便帶著相機，並開始紀錄下鳥兒與他親近的畫面，讓外媒將他形容成現實版的「怪醫杜立德」。據格雷描述，到了更後來，鳥兒甚至連他的車都認的出來，只要他停好車後吹一聲口哨，鳥兒就會自動飛來找他，其中最大膽的就是知更鳥，不僅會停留最久，甚至還會阻止其他鳥類來分食。

格雷也分享到，除了雀鳥外，有些落在地上的鳥食也吸引到田鼠，在持續接觸下，他也順利與田鼠打成一團，並紀錄下不少有趣畫面。他認為與這些小動物之所以能如此親近，是因為耐心與一致性，他通常都會在差不多的時間造訪這些朋友，不過他也指出，還是有些動物再怎麼樣都不會與你靠太近。