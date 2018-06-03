大韓航空班機響起火災警報 189人空中驚魂

南韓大韓航空一架載有189人的客機，昨（2日）晚因駕駛艙響起火災警報而緊急降落日本羽田機場。（彭博）

2018-06-03 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大韓航空一架班機載有189人，昨（2日）晚間8時15分左右從金浦飛往日本東京羽田，因駕駛艙響起火災警報而緊急降落羽田機場。

據《YTN》報導，當時駕駛艙的警報顯示貨艙起火因此迅速降落，著陸後經過檢查卻發現沒有火災。由於該班機採取緊急措施，其他飛往羽田機場的航班因此延誤，有其它4架班機飛往其他機場降落。