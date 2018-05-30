全裸與遊客合照 泰變性正妹：中國觀光客逼著要看下體

3名當天在場的變性正妹在昨天出面說明。（圖擷取自บิ๊กเกรียน臉書專頁）

2018-05-30 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕泰國近日在網路爆出一組照片，可見觀光客與全裸的女子合照，還做出一些不雅動作。經了解，原來是當地的旅遊公司帶遊客觀賞成人秀後，讓觀光客們與變性人拍紀念照，還特地清楚拍下變性人的下體。此事曝光後，在泰國引起軒然大波，當地警方找來3名當事人開說明會，這些變性辣妹都說是中國觀光客逼著說要看她們的下體。

泰國媒體「บิ๊กเกรียน」27日在臉書專頁貼出這些相片，指責泰國旅遊業者為了錢什麼招數都用得出來，不僅讓觀光客撫摸這些裸女，還擺出不雅動作拍照，完全不顧及道德與國家形象，還將過程拍成影片，十分煽情。

29日早上泰國芭達雅警方陪同當天裸身陪觀光客拍照的3名變性美女出面說明。她們表示，這支影片是在2013年拍攝，當時帶中國團的導遊打電話給她們，表示觀光客剛看完成人秀，要求她們到芭達雅酒店參加派對，沒想到，到了現場以後，這群中國觀光客嚷嚷著要看她們的下體，她們拗不過，只好答應，但要求不能拍照。

但是她們脫完衣服，就有10多名觀光客衝進房間拍照、錄影，讓她們不知道該如何拒絕，也沒料到這支影片現在會在網路上流傳。