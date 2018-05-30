美艦將繼續巡航南海 馬提斯：只有1國不爽

美國國防部長馬提斯強調，美國軍艦將繼續南海行使「自由航行權利」，他還說你們會發現只有1國會不滿。（法新社）

2018-05-30 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍「希金斯號」驅逐艦（USS Higgins）和「安提頓號」神盾巡洋艦（USS Antietam），27日駛入南海西沙群島12海里處，引發中國強烈抗議，不過美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）仍強調，美國軍艦將繼續南海行使「自由航行權利」。

據《路透》報導，美國防部長馬提斯今赴夏威夷途中時表示，美軍將繼續對抗中國在南海的軍事化行為，馬提斯指出當美軍在南海航行時：「你們會注意到，只有1國在抵制或大聲表達不滿」他強調：「這是國際水域，有很多國家希望看到航行自由，所以我們將繼續這樣做。」

報導指出，美軍此次在南海行使「自由航行權利」時機敏感，因上週五角大廈甫取消邀請解放軍參加今年的「環太」軍演，理由就是中國在南海動作頻頻，意圖軍事化、要塞化南海島礁，最近衛星照顯示，中國在西沙群島部署了防空系統，是中國南海軍事化的最新證據。

馬提斯說：「當他們（中國）正在做一些對我們而言是不透明的事情時，我們沒有辦法在原本可以一起合作的領域上繼續共事。」他表示，除了美國內部的聲音外，亞太地區許多國家也表達類似的疑慮。