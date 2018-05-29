威脅提高汽車關稅 川普給了安倍一個大難題

2018-05-29 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕儘管在川普選舉期間，日本首相安倍晉三9次與川普會面，兩人共吃漢堡、一起打高爾夫球，但這些交情仍無法讓日本在近期，川普威脅祭出的鋼鋁、汽車關稅中，得到任何豁免權，特別是日本對美國出口項目中，汽車就佔了30%。川普這次威脅將提高汽車關稅至25%，無疑帶給安倍一個大難題。

路透報導，慶應大學教授 Toshihiro Nakayama表示，「我認為川普與安倍兩人之間的確有私交，但這些私交無法在兩國貿易上產生作用。雖然安倍與他的團隊，和法國總統馬克宏一樣，都期待這些私交能造成影響。」

川普政府上周啟動國安調查，擬針對進口汽車課徵高額關稅，其中日本對美國出口項目中，汽車就佔了30%。這項調查是在美日4月簽署協議建立的新框架，討論如何達成「自由、公平且互惠」的貿易關係。

川普明確表示，他希望雙方達成一項雙邊協議，以削減上月與美日間的貿易赤字，該赤字約6157億日元（約56.4億美元）。 但是，安倍政府堅持多邊協議才是最好的選擇。

路透社報導，一位不願具名的官員表示，「自由、公平且互惠」的範圍不應該限制在雙邊貿易（FTA）上，「我應該從更廣泛的角度來看待它。」

日本反對雙邊自由貿易協定，背後部分原因是擔心開放農業部門的壓力。 農產品重鎮恰好是安倍所屬政黨、自由民主黨的票倉。