不想死在麻辣鍋裡 小龍蝦跳出鍋自斷煮熟左螯

小龍蝦跳出鍋，但左螯被煮熟。（圖取自網路）

2018-05-29 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國人喜歡吃小龍蝦，近日有網友分享，吃火鍋時小龍蝦竟跳出鍋，還自行夾斷被煮熟的左螯，該網友被小龍蝦求生意志打動，把牠帶回家養。

中國網友九可在網路上分享這段影片，影片中小龍蝦已跳出滾燙的麻辣鍋，但左螯被煮熟，牠毅然決然夾斷自己的左螯企圖逃生，現場食客看到這幕都相當驚訝。

影片放上網路後，網友紛紛為小龍蝦求情，希望能放過牠。上傳影片的網友則表示，已把小龍蝦帶回家養在魚缸裡。