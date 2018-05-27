「我們再看看」成口頭禪 川普遭CNN記者酸「詞彙太少」

美國總統川普在當地時間26日宣布，將按原定計畫與金正恩在6月12日於新加坡舉行會談，並強調「我們再來看看，會發生什麼事」（So, we’ll see what happens）。（美聯社）

2018-05-27 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在當地時間26日宣布，將按原定計畫與金正恩在6月12日於新加坡舉行會談，並強調「我們再來看看，會發生什麼事」（So, we’ll see what happens）；川普的回應，也被CNN記者酸言，調侃是不是「詞彙太少」。

根據《CNN》報導，川普在面對與北韓關係的問題時，常會回答「我們會再看看」，似乎已成了的口頭禪。在眾多場合下，川普面對提問時，都是給予「再看看」的回應；CNN記者甚至用希區考克的電影主題曲「順其自然」（Whatever will be, will be），來暗諷川普詞窮，此外，不僅面對北韓關係，就連天災、健康醫療等國內議題，川普也常會說出這句口頭禪。

關於再度「復活」的川金會，川普表示，與北韓峰會的發展進度非常不錯，所以照原定計畫在6月12日與金正恩在新加坡會談。金正恩則強調，會竭盡全力爭取好結果，相信彼此一定可以做到。