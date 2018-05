「我們再看看」成口頭禪 川普遭CNN記者酸「詞彙太少」

美國總統川普在當地時間26日宣布,將按原定計畫與金正恩在6月12日於新加坡舉行會談,並強調「我們再來看看,會發生什麼事」(So, we’ll see what happens)。(美聯社)

2018-05-27 12:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普在當地時間26日宣布,將按原定計畫與金正恩在6月12日於新加坡舉行會談,並強調「我們再來看看,會發生什麼事」(So, we’ll see what happens);川普的回應,也被CNN記者酸言,調侃是不是「詞彙太少」。

根據《CNN》報導,川普在面對與北韓關係的問題時,常會回答「我們會再看看」,似乎已成了的口頭禪。在眾多場合下,川普面對提問時,都是給予「再看看」的回應;CNN記者甚至用希區考克的電影主題曲「順其自然」(Whatever will be, will be),來暗諷川普詞窮,此外,不僅面對北韓關係,就連天災、健康醫療等國內議題,川普也常會說出這句口頭禪。

關於再度「復活」的川金會,川普表示,與北韓峰會的發展進度非常不錯,所以照原定計畫在6月12日與金正恩在新加坡會談。金正恩則強調,會竭盡全力爭取好結果,相信彼此一定可以做到。