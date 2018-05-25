彭博：美中貿易戰若繼續 最慘的將會是台灣

《彭博》指出，貿易戰中受影響最大的恐怕不是中國，反而是鄰近的亞洲國家。圖中黑色為中國出口若減少10％，週邊國家GDP成長率下降的幅度，紅色為中國內需若下降，周邊國家GDP成長率下降的幅度。（圖翻攝自《彭博》）

2018-05-25 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰暫時告一段落，美國《彭博》分析指出，假如美國當初真的向中國產品徵1500億美元（約新台幣4.48兆）的重稅，受影響最大的恐怕不是中國，反而是鄰近的亞洲國家。

根據《彭博》經濟專家陳世淵（Fielding Chen）與歐里克（Tom Orlik）的分析，美國提高中國商品進口的關稅，衝擊最大的將是台灣、馬來西亞與南韓等其他亞洲國家，因為中國出口每下降10％，中國GDP成長率僅會減少0.3個百分點，反而是周邊亞洲國家，平均會減少1.1個百分點。

倘若中國對美國出口量減低，會造成中國進口零組件的需求降低，台灣、馬來西亞與南韓的GDP成長率將分別下降1.9、1.3與0.9個百分點。而中國的出口下降將導致中國平均收入減低，使得中國內需也降低，減少進口，間接導致台灣、馬來西亞、香港的GDP成長率將分別下降3、2.1、1.8個百分點。

中國則因為本來GDP對於出口依賴度就不高，受影響幅度不比其他亞洲國家大，其他與中國有貿易往來的國家，例如智利、德國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等國，受影響幅度也不大。