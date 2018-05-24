馬航MH17遭擊墜毀 國際調查小組：飛彈來自俄軍

2014年7月17日，MH17從荷蘭阿姆斯特丹起飛前往馬來西亞吉隆坡，但在途經烏克蘭東部領空時，突然遭飛彈擊中墜毀，機上298名乘客和機組員全數罹難。（路透）

2018-05-24 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH17航班，4年前在烏克蘭領空遭飛彈擊中墜毀，負責此案的國際調查團隊今（24）日表示，這枚擊中飛機的飛彈是俄羅斯軍隊發射的。

綜合外媒報導，「國際聯合調查小組（JIT）」在對影片圖像進行詳細分析後，確認這枚導致MH17墜毀的飛彈，是來自俄國軍隊。荷蘭國家警察局鮑利森（Wilbert Paulissen）週四說，飛彈是來自駐紮在俄國庫斯克（Kursk）的俄軍第53防空飛彈旅。

鮑利森在發表這項長期調查的中期結果時說，一架山毛櫸（Buk）飛彈的發射車被帶到烏東親俄叛軍控制區，發射飛彈擊落飛機後，又迅速返回俄國；這個運送飛彈車隊中的所有車輛，都屬於俄國武裝部隊。

2014年7月17日，MH17從荷蘭阿姆斯特丹起飛前往馬來西亞吉隆坡，但在途經烏克蘭東部領空時，突然遭飛彈擊中墜毀，導致機上298名乘客和機組員全數罹難。

「國際聯合調查小組」成員包括荷蘭、澳洲、比利時、馬來西亞和烏克蘭官員。

2015年10月，荷蘭運輸安全委員會發布的調查報告也指出，飛機是遭俄製山毛櫸飛彈擊落。但俄羅斯一直否認和墜機事件有所牽連。