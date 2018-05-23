德國甜點商推「梅根」巧克力 不料踩到大地雷

「超級迪克曼」（Super Dickmann's）在婚禮當天於臉書上傳了一張「巧克力之吻新娘」：以棉花糖為白裙，棕色的巧克力做成頭部，並配上文字「白色泡沫」，還寫到，「你在看什麼？難道你今天不想做個梅根嗎？」（圖取自《德國之聲》）

2018-05-23 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）上週六舉行盛大婚禮，吸引全球關注，德國一家知名巧克力甜點製造商也來湊熱鬧，想趁機大打廣告，不料卻踩到種族主義大地雷，公司發言人急忙為此道歉、撤圖。

綜合外媒報導，意外引發爭議的甜點商「超級迪克曼」（Super Dickmann's），在婚禮當天於臉書上傳了一張「巧克力之吻新娘」：以棉花糖為白裙，棕色的巧克力做成頭部，並配上文字「白色泡沫」。這似乎是想為產品打廣告，因為其巧克力產品的特色就是外殼包裹了奶油泡沫，此外，德語「白色泡沫」剛好和「白色夢幻」是雙關語。

「超級迪克曼」還在這篇發文寫到，「你在看什麼？難道你今天不想做個梅根嗎？」但這很快就被不少網友指責「超級迪克曼」的做法是「種族主義」！讓這個穿了白色棉花糖的裙子的棕色巧克力人在網路引起大量討論和批評。

「超級迪克曼」發言人呂斯勒爾（Bernd Roessler）週二公開道歉，並稱已將這張爭議圖片撤下臉書，他稱這篇發文「愚蠢且令人尷尬」，能給的解釋是，發文當時沒有想太多。商家表示，「超級迪克曼的世界豐富且多姿多彩，它與種族主義完全沾不上邊。」

報導指出，「超級迪克曼」不是第一次被扯上種族主義，老一代的人甚至會把他們的產品「巧克力之吻」（Schokokuss）稱為「黑鬼之吻」（Negerkuss）。