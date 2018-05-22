F-35隱形戰機全球首次實戰 以色列空襲敘利亞兩次後才說

美國製F-35戰鬥機首次出現在戰鬥中，而且是為以色列空軍作戰。（法新社）

2018-05-22 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕最近美國製F-35戰鬥機首次出現在戰鬥中，而且是在為以色列的空軍作戰。以色列空軍今天宣布，以色列成為第一個將美製F-35隱形戰機用於實戰的國家。

綜合報導指出，以色列空軍發言人今天表示，以色列是第一個將美製F-35隱形戰機用於實戰的國家。以色列空軍少將諾爾金（Amikam Norkin）說，他們已駕著F-35戰機在中東上空飛行，而且F-35已經參與過兩次不同的前線攻擊行動，他也直言F-35真的不是個玩具。

據以色列《國土報》（Haaretz）報導，F-35沒有參與最近一次在敘利亞的空襲，不過參與過先前的2次空襲行動。

F-35戰機來自於全球最昂貴的軍事計畫，過去曾在價格上遭到批評，也有軍事部落格指出，F-35缺乏機動性，無法在混戰中擊敗F-16戰機。不過以色列仍向美國訂購大量F-35戰機，而且以色列是原產國美國以外，最先取得F-35的國家，以色列軍隊在2016年12月就收到2架，至今已收到至少9架F-35戰機。

以色列是原產國美國以外，最先取得F-35的國家。（路透社）