抗議「偏袒男性受害者」 首爾破紀錄逾萬人Me Too集會

南韓首爾19日這場街頭集會抗議當局「偏袒男性受害者」，原本預估只有2000人參與，最後竟來了超過1萬人，創下「#Me Too」運動以來規模最大的集會。（圖翻攝自JTBC）

2018-05-22 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕上週六（19日）南韓首爾爆發「#Me Too」運動掀起以來最大規模的1次集會，抗議南韓當局調查時「偏袒男性受害者」，原本預計只有2000人參與的遊行最後竟超過1萬人。

綜合媒體報導，南韓大型網站Daum上的「譴責偷拍偏袒調查集會」組織，於19日在南韓首爾惠化地鐵站外舉行示威集會，原本預計只有約2000人會到場，沒想到最後參與人數估計高達1.2萬人，不少參與者身穿紅衣，這些女性抗議者在街上高喊口號，要求「公平調查」、「同一犯罪、同一處罰」。

這場集會起因於5月初的「弘大偷拍事件」，南韓弘益大學1名男學生擔任裸體模特兒時，被1名女同學偷拍並上傳至南韓激進女權網站「Womad」，該男生的照片被廣泛流傳，事發後，南韓警方僅用了7天就破案。

「譴責偷拍偏袒調查集會」組織批評，南韓大型色情網站「Soranet」充斥著偷拍女性片段，歷經17年才被迫閉站，弘大偷拍事件卻僅花7天就破案，認為警方只因為「受害者是男性」才會這麼快就破案，因此決定發動上街抗議。

儘管南韓也不乏涉嫌偷拍的男性在1、2天內就落網的案例，但不少南韓民眾認為，抗議團體的懷疑合理。1名參與19日遊行的抗議者說：「就算自己蒐集好證據交給警方，過去許多被偷拍的女性往往也只收到『難以找到嫌犯』的回應，但這次弘大案讓人發覺其實抓到嫌犯是『努力一下也能做到』的事」。

根據南韓警方的統計，南韓2012年至2017年間共有3.4萬宗偷拍犯罪，女性是偷拍犯罪的最主要受害者，受害者中高達84.8%是女性，而嫌犯高達97.5%是男性。

世界經濟論壇2017年的性別差距報告揭露，南韓在144個國家當中排名第118名，甚至比印度的108名還要低，南韓女性在社會上遭受欺凌、不公平對待屢見不鮮。