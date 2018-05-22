「奉真主之名」 中國清真寺被要求掛國旗、學憲法

2018-05-22 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大的伊斯蘭教監管機構日前「奉真主之名」，要求中國所有清真寺都應該掛上中國國旗，以「促進愛國主義精神」，並學習包括習思想的中國憲法，以及讓「社會主義核心價值觀進清真寺」。

《法新社》報導，附屬於中國政府的中國伊斯蘭教協會近日在官方網站發布通知「關於開展『四進』清真寺活動的倡議書」，內容以「奉至仁至慈的真主之名」開頭，對各地伊斯蘭教協會、清真寺提出4項要求，稱要讓清真寺不僅是穆斯林的禮拜堂，並「成為學習黨和國家政策法律，築牢中華民族共同體意識的堅實平台。」

這項通知指出，中國所有清真寺應該在顯著的地點掛上中國國旗，這是「為了進一步增強各族穆斯林的國家觀念和公民觀念，發揚愛國主義精神」；清真寺也應公開張貼「社會主義核心價值觀」相關內容，並透過經文進行宣傳、解釋，使其「深入人心」。

通知也要求，清真寺的神職人員應該組織學習中國憲法和其他相關法律，特別是2月上路的《宗教事務條例》。神職人員也必須「學習中華優秀傳統文化典籍」，要求他們優先教授中國的穆斯林先賢著作（而不是外國伊斯蘭著作）。

伊斯蘭教是無神論中共所承認的5大宗教之一，該國約有2300萬穆斯林，但當局對宗教的限制正日益增加，在新疆地區，穆斯林被禁止公開禱告和蓄鬍，大批的維吾爾族人被控犯罪，拘留在「再教育營」。有分析人士指出，這個地區已成為露天監獄。