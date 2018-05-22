美對伊朗提12項「基本要求」 揚言祭史上最嚴峻制裁

2018-05-22 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）宣布退出伊朗核協議一週後，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）週一（21日）在華盛頓發表演說，向伊朗提出「12項基本要求」，他表示，如果伊朗沒有做出重大改變，美國將對其展開「史上最嚴厲的制裁」。

綜合外媒報導，龐皮歐週一在保守派智庫「美國傳統基金會」（Heritage Foundation）發表演說時，捍衛川普退出伊核協議的決定，他指出，川普決定退出，是因為項協議未能保證美國擺脫面臨伊朗的風險，這項協議有「致命的缺陷」，將世界置於危險之中。

龐皮歐提出一份含有12項「基本要求」的嚴格清單，包括伊朗必須「停止提煉濃縮鈾」並永不生產鈽、開放所有核設施供國際查驗、向國際原子能總署（IAEA）充分說明原有的核設施，並永遠放棄核發展。

美國也要求伊朗必須「釋放所有美國公民」、停止支援葉門什葉派胡塞武裝組織（Houthis）、從敘利亞撤軍、停止威脅以色列、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等。

龐皮歐表示，只有看到伊朗有「重大改變」，華盛頓才可能取消制裁，恢復兩國全面外交及經貿關係，甚至支持伊朗經濟實現現代化。反之，華盛頓將會對德黑蘭實施最嚴厲的制裁。