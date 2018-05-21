淒涼暴斃街頭 傷殘女乞丐竟是千萬富婆

2018-05-21 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特日前有一名52歲女乞丐奧思曼（Fatima Othman）街頭暴斃，警方調查卻發現，她實際上是一位富婆，不僅隨身帶著約500萬黎巴嫩鎊（約10萬元新台幣），戶頭裡還有17億黎巴嫩鎊（約3271萬元新台幣）的存款。

綜合外媒報導，貝魯特警方調查，內戰中受傷導致手腳傷殘的奧思曼，死因是心臟病，陳屍一輛廢棄車輛內，身旁有2袋鈔票，總計500萬黎巴嫩鎊，居住在黎巴嫩北部的家人被通知領回遺體，也對於死者竟是如此富有感到詫異。